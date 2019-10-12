Jahovic: Benim işim gol atmak

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon santrforu Adis Jahovic, işinin gol atmak olduğunu ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Yaz transfer döneminde sarı-siyahlıların Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet, sezona iyi başladı. Sarı-siyahlı takımın bu sezon ligdeki 7 maçında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Adis Jahovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbolu sevdiğini ve idmanlarda özenle çalıştığını belirtti.

Daha önce kendini geliştirmek ve formda tutmak için takım antrenmanlarının dışında özel hocayla çalıştığını anlatan Jahovic, ancak şu an takımla yaptığı idmanların kendisi için yeterli olduğunu aktardı. Jahovic, antrenmanlara kendini yüzde yüz verdiğine değinerek, "Bu başarı isteğe ve karaktere bağlı bir şey. Ne kadar isterseniz o kadar başarılı olursunuz. Hocaların verdiğini idmanları da yüzde yüz yapmaya çalışıyorum. Takıma fayda sağlamak için yapmam gerekenleri yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.