SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

30.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 4,5 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Dalian'a sattığı Jailson, Panathinaikos, Olympiakos ve Mrasilya'nın radarında. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Yunan ekipleri Panathinaikos ile Olympiakos ve Fransa'nın önemli takımlarından Marsilya, oyuncu için ilk temasları gerçekleştirdi. Bununla birlikte İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de takipte olduğu kaydedildi.

2881

YUNANİSTAN'A DAHA YAKIN

Marsilya'nın Flamengo'dan Gerson'u ilk hedefi olarak gördüğü ve alternatif olarak Jailson'u belirlediği, bu nedenle oyuncunun Yunanistan'a daha yakın olduğu belirtildi.

Çin Ligi'ne gittikten sonra 2020 yılında 6 maça çıkan Sambacı, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

(SPORX)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Teknik direktör adayının eşi F.Bahçe'yi açıkladıTeknik direktör adayının eşi F.Bahçe'yi açıkladı
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Teknik direktör adayının eşi F.Bahçe'yi açıkladı

Teknik direktör adayının eşi F.Bahçe'yi açıkladı

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

Kai Havertz'ten tarihi gol!

Kai Havertz'ten tarihi gol!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.