Jailson, Gremio'ya geri dönüyor!

Brezilya basınından Gremistas'ın haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Gremio'nun transfer hedeflerinden biri eski futbolcusu Jailson. Brezilya ekibi eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Gremio'dan Jailson'u 2018 yılında yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmişti. 25 yaşındaki ön libero bu sezon başında ise Sarı lacivertlilerden ayrılıp Çin ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

Jailson'un Dalian Pro ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

