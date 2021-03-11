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Jailson, Gremio'ya geri dönüyor!

11.03.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Jailson, Gremio'ya geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin 2018 yılında 4,9 milyon euro karşılığında Gremio'dan kadrosuna kattığı ve 2 yıl sonra 4,5 milyon euroya Dalian Pro'ya sattığı Jailson, Gremio'ya geri dönüyor. Brezilya ekibi, eski oyuncusunu kiralamak için girişimlere başladı.

Brezilya basınından Gremistas'ın haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Gremio'nun transfer hedeflerinden biri eski futbolcusu Jailson. Brezilya ekibi eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Gremio'dan Jailson'u 2018 yılında yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmişti. 25 yaşındaki ön libero bu sezon başında ise Sarı lacivertlilerden ayrılıp Çin ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

Jailson'un Dalian Pro ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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