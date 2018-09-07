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Jailson'un sözleşme detayları ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Transfer döneminin son günlerinde Jailson ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşma dikkat çekti.

Jailson'un sözleşme detayları ortaya çıktı!

22 yaşındaki orta saha ile sarı-lacivertlilerin görüşmesinde maddi konulardan çok geleceğe dair planlar ve futbol hedefleri dile getirildi. Hem kulüp açısından hem de Brezilyalı açısından planlara uygun bir şekilde başarılı bir sözleşme gerçekleşti.

Fenerbahçe’de orta sahada gerçekleşen değişimde en önemli isimlerden biri olarak dikkat çekti. Josef de Souza ile Giuliano’nun satışının ardından Brezilya’da Jailson ile görüşen sarı-lacivertliler, karşılıklı olarak başarılı bir anlaşma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Damien Comolli idaresinde yeniden yapılanma ile kadroda bazı planlar ortaya koyarken, hem takımın gençleşmesi hem de geleceğe dönük uzun zamanlı bir organizasyon için Jailson en ideal isim oldu.

Özel sunum

Scouting ekibi tarafından da izlenen 22 yaşındaki futbolcunun Souza sonrası orta sahadaki boşluğu doldurması için hızlıca çalışma yapıldı. Brezilyalı ile yapılan görüşmelerde Comolli ve ekibinin yaptığı çalışma, toplanılan bilgi ve oyuncuya karşı yapılan sunum etkili oldu. Fenerbahçe’de daha önce başarılı olan Brezilyalı futbolcular, Alex, Souza, Giuliano ve Deivid gibi isimlerin referansı, Phillip Cocu’nun genç yıldızı planlarında direkt olarak ilk 11’e koyması ve Avrupa kupalarında mücadele etme şansı aktarıldı. Ayrıca 3 yıllık planın bozulmayacağı dile getirildi.

22 yaşındaki Jailson tarafında da Avrupa’ya açılarak Brezilya Milli Takımı’na seçilme ihtimalinin belirmesi, daha iyi maaş şartları, geçmiş dönemde Brezilyalı futbolcuların yakaladığı başarı öne çıktı. Daha önce Santos’un teklifini reddeden ve ülke içinde takım değiştirmek istemeyen Jailson, Fenerbahçe’den gelen maddi ve sportif cazip teklife ‘hayır’ diyemedi. Kariyerini yükseltmek isteyen Jailson, Fenerbahçe ile Avrupa’ya açılıp ilerlemek istedi.

Orta saha geleneği

Jailson transferiyle Brezilyalı futbolcular konusundaki geleneğini ortaya koyan Fenerbahçe’de geçmişte birçok başarılı isim dikkat çekiyor. Mevkiisi orta saha olan 22 yaşındaki oyuncu, geçmiş dönemde birçok önemli yıldızı anımsattı. 90’lı yıllarda Gerson ile başlayan Brezilyalı orta saha akını, 2003 yılında transfer edilen Aurelio ile devam etti. Daha sonraki süreçte 2015’te gelen Josef de Souza başarılı olurken, yeni bir orta saha daha bu sezon katıldı. Jailson da henüz 22 yaşında olmasıyla dikkat çekti.

(MİLLİYET)

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