Jailson'un sözleşme detayları ortaya çıktı!

22 yaşındaki orta saha ile sarı-lacivertlilerin görüşmesinde maddi konulardan çok geleceğe dair planlar ve futbol hedefleri dile getirildi. Hem kulüp açısından hem de Brezilyalı açısından planlara uygun bir şekilde başarılı bir sözleşme gerçekleşti.

Fenerbahçe’de orta sahada gerçekleşen değişimde en önemli isimlerden biri olarak dikkat çekti. Josef de Souza ile Giuliano’nun satışının ardından Brezilya’da Jailson ile görüşen sarı-lacivertliler, karşılıklı olarak başarılı bir anlaşma gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Damien Comolli idaresinde yeniden yapılanma ile kadroda bazı planlar ortaya koyarken, hem takımın gençleşmesi hem de geleceğe dönük uzun zamanlı bir organizasyon için Jailson en ideal isim oldu.

Özel sunum

Scouting ekibi tarafından da izlenen 22 yaşındaki futbolcunun Souza sonrası orta sahadaki boşluğu doldurması için hızlıca çalışma yapıldı. Brezilyalı ile yapılan görüşmelerde Comolli ve ekibinin yaptığı çalışma, toplanılan bilgi ve oyuncuya karşı yapılan sunum etkili oldu. Fenerbahçe’de daha önce başarılı olan Brezilyalı futbolcular, Alex, Souza, Giuliano ve Deivid gibi isimlerin referansı, Phillip Cocu’nun genç yıldızı planlarında direkt olarak ilk 11’e koyması ve Avrupa kupalarında mücadele etme şansı aktarıldı. Ayrıca 3 yıllık planın bozulmayacağı dile getirildi.