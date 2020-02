James Bond filmleri: Dünyayı kurtaran ajan 007

Pierce Brosnan (GoldenEye 1995, Tomorrow Never Dies 1997, The World Is Not Enough 1999, Die Another Day 2002)

Timothy Dalton (The Living Daylights 1987, Licence to Kill 1989)

Roger Moore (Live and Let Die 1973, The Man with the Golden Gun 1974, The Spy Who Loved Me 1977, Moonraker 1979, For Your Eyes Only 1981, Octopussy 1983)

George Lazenby (On Her Majesty’s Secret Service 1969)

Sean Connery (Dr.No 1962, From Russia with Love 1963, Goldfinger 1964, Thunderball 1965, You Only Live Twice 1967, Diamonds are Forever 1971, Never Say Never Again 1983)

007 JAMES BOND FİLMLERİ

Dr. No (1962) ‧ IMDb Puanı: 7,3

Sinema tarihinin en uzun serilerinden biri olan James Bond’un fitili Dr. No ile ateşlendi. 1962 yapımı filmin başrolünü dönemin yakışıklı ve başarılı aktörü Sir Sean Connery üstlendi. Terence Young imzalı filmde, Dr. No hakkında bilgi toplamak üzere Jamaika’ya gönderilen bir İngiliz ajanının ölmesi üzerine devreye James Bond girer.

Rusya'dan Sevgilerle (1963) ‧ IMDb Puanı: 7,4

Serinin ikinci filminde, James Bond rolünde ilk film Dr. No'da olduğu gibi yine Sean Connery vardır. Filmin büyük bir kısmı İstanbul'da geçmektedir. Bir kısım karakterleri Türk olan bu ilginç Bond filmi, dönemin ünlü treni olan Orient Express’ini de mekan olarak kullanıyor.