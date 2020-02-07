James Bond filmleri: Dünyayı kurtaran ajan 007

James Bond filmlerinin fitili 1962 yapımı Dr. No ile ateşlendi. O zamanlar karizmatik, başarılı ve çapkın İngiliz ajan rolünde Sean Connery yer alıyordu. Yıllar içinde James Bond efsanesi öyle bir hal aldı ki Bond kızları, Bond arabaları, birbirinden afilli düşmanlar kısaca filmle ilgili her şey merak edilir hale geldi. 007 James Bond filmlerine önümüzdeki aylarda Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) isimli 25. devam filmiyle beyaz perdeye gelecek olan Bond'un geçmişine kısa bir göz atacak olursak; Sean Connery ile başlayan seri Roger Moore ve Pierce Brosnan gibi isimler tarafından canlandırıldı. 2006'dan günümüze Daniel Craig'in hayat verdiği efsane ajan şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede maceralarını yaşadı. Daniel Craig de son filmle beraber efsane karakteri canlandırmayı bırakıyor. Serinin hayranları heyecanla sıradaki James Bond’un kim olacağını bekliyor. EN YENİDEN ESKİYE JAMES BOND AKTÖRLERİ Daniel Craig (Casino Royale 2006, Quantum of Solace 2008, Skyfall 2012, Spectre 2015, No Time to Die 2020) Pierce Brosnan (GoldenEye 1995, Tomorrow Never Dies 1997, The World Is Not Enough 1999, Die Another Day 2002)

Timothy Dalton (The Living Daylights 1987, Licence to Kill 1989) Roger Moore (Live and Let Die 1973, The Man with the Golden Gun 1974, The Spy Who Loved Me 1977, Moonraker 1979, For Your Eyes Only 1981, Octopussy 1983) George Lazenby (On Her Majesty’s Secret Service 1969) Sean Connery (Dr.No 1962, From Russia with Love 1963, Goldfinger 1964, Thunderball 1965, You Only Live Twice 1967, Diamonds are Forever 1971, Never Say Never Again 1983) 007 JAMES BOND FİLMLERİ Dr. No (1962) ‧ IMDb Puanı: 7,3 Sinema tarihinin en uzun serilerinden biri olan James Bond’un fitili Dr. No ile ateşlendi. 1962 yapımı filmin başrolünü dönemin yakışıklı ve başarılı aktörü Sir Sean Connery üstlendi. Terence Young imzalı filmde, Dr. No hakkında bilgi toplamak üzere Jamaika’ya gönderilen bir İngiliz ajanının ölmesi üzerine devreye James Bond girer. Rusya'dan Sevgilerle (1963) ‧ IMDb Puanı: 7,4 Serinin ikinci filminde, James Bond rolünde ilk film Dr. No'da olduğu gibi yine Sean Connery vardır. Filmin büyük bir kısmı İstanbul'da geçmektedir. Bir kısım karakterleri Türk olan bu ilginç Bond filmi, dönemin ünlü treni olan Orient Express’ini de mekan olarak kullanıyor.

Altın Parmak (1964) ‧ IMDb Puanı: 7,7 James Bond filmler içinde en ünlü olanlarından bir tanesi ile karşı karşıyayız. Sir Sean Connery’nin bir kere daha karizmatik ajan James Bond rolünde boy gösterdiği filmin yönetmen koltuğunda bu sefer Guy Hamilton oturuyor. 007 James Bond bu filmde uluslararası bir mücevher kaçakçısı ve altın tüccarı olan Goldfinger'la mücadele ediyor. Yıldırım Harekâtı (1965) ‧ IMDb Puanı: 7 Terence Young'un yeniden yönetmen koltuğuna geçtiği James Bond filminde, İngiliz ajan rolünde bir kez daha Sir Sean Connery rol alıyor. Nükleer bomba ele geçiren SPECTRE’nin bir an önce durdurulması gerekiyor. James Bond, kısa süre içinde Spectre'nin izini sürerek etkisiz hale getirmeli ve ezeli düşmanı Blofeld'i durdurmalıdır. İnsan İki Kere Yaşar (1967) ‧ IMDb Puanı: 6,9 Nefes kesen aksiyonda başrolde ilk filmden itibaren olduğu gibi Sir Sean Connery’i izliyoruz. Sovyetler ve Amerika savaşın eşiğine gelmiştir. Olanların arkasında Bond'un ezeli düşmanı Blofeld vardır. SPECTRE, Amerika ve Sovyetler Birliği arasında bir savaş çıkarması için Çin hükûmeti tarafından finanse edilmektedir. 007 James Bond, bu büyük savaşı durdurabilecek tek adamdır.

Kraliçenin Hizmetinde (1969) ‧ IMDb Puanı: 6,7 James Bond rolünün el değiştirdiği ilk bu filmde İngiliz ajan rolünde George Lazenby’i izliyoruz. Spectre bu kez de dünyaya bir virüs yaymak için hazırlanmakta ve kadınlar aracılığı ile bunu gerçekleştirmeyi istemektedir. Ölümsüz Elmaslar (1971) ‧ IMDb Puanı: 6,6 Sean Connery'nin yeniden Bond rolüne döndüğü filmde, ajanımız çalınan devasa elmasların peşindedir. Olanların arkasında Bond’un ezeli düşmanı Ernst Blofeld vardır. Blofeld, çalınan elmasları kullanarak ölümcül lazer silahına sahip bir uydu yaparak dünyada istediği hedefi vurabilmeyi amaçlamaktadır. Yaşamak İçin Öldür (1973) ‧ IMDb Puanı: 6,8 James Bond rolünden emekli olan Sean Connery’nin yerine bu sefer Roger Moore yer alıyor. 007 James Bond’un yeni düşmanı Mr. Big’tir. Uluslararası bir uyuşturucu operasyonunun ortasına düşen Bond, olanların peşini bırakmayacaktır. Altın Tabancalı Adam (1974) ‧ IMDb Puanı: 6,8 Roger Moore'un James Bond karakterini oynadığı ikinci filmdir, Moore serinin bundan sonraki 5 filminde daha James Bond'u canlandırmayı sürdürecektir. Tuhaf ama tehlikeli bir silahın peşinde olan Bond’u, Fransisco Scaramanga adlı altın tabancalı bir katil hedefine koymuştur. Kahramanımızı zorlu görevler beklemektedir.

Beni Seven Casus (1977) ‧ IMDb Puanı: 7,1 Denizaltıları kaybolan İngiltere ve Rusya korkunç bir savaşın eşiğine gelmiştir. Denizaltıları kaçıran Stromberg ise büyük bir nükleer savaşın fitilini ateşlemek üzere planlar yapmıştır. James Bond, güzeller güzeli Rus meslektaşı ile birlikte bu olayı nihayete erdirmek için kolları sıvar. Ay Harekâtı (1979) ‧ IMDb Puanı: 6,3 Ian Fleming'in 1955'te yazdığı Moonraker romanından 1979'da sinemaya uyarlanan film, kendine Hitler’i örnek alan zengin züppe Sir Hugo Drax’ın tehlikeli planlarını ve planlarını bozmak için canını dişine takan James Bond’un maceralarını konu alıyor. Yalnız Senin Gözlerin İçin (1981) ‧ IMDb Puanı: 6,8 James Bond serisinin 13’üncü filminde, Arnavutluk’ta batan bir geminin birçok ülke için tehlike barındırması sonrası yaşananları konu alıyor. Ahtapot (1983) ‧ IMDb Puanı: 6,6 007 James Bond bu sefer Soğuk Savaş sırasında Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden ve Sovyetler'den kaynaklanan bir askeri komplonun engellenmesi için kolları sıvıyor. İnsan Gibi Yaşa (1983) ‧ IMDb Puanı: 6,2 Sean Connery’nin son defa James Bond rolünü üstlendiği filmde; dünyayı yok etmek isteyen SPECTRE ile ajanımızın nefes kesen savaşını izliyoruz. James Bond filmleri sıralamasında bu film genelde yer almak. Yapımcı firma 25 James Bond filmi olduğunu belirtse de İnsan Gibi Yaşa ile birlikte 26 film var gibi görünüyor. Bu film bağımsız bir yapımcı tarafından çekildiği için Bond filmografilerine genelde dahil edilmez.

Bir Cinayete Bakış (1985) ‧ IMDb Puanı: 6,4 Roger Moore’un son kez Bond rolünü üstlendiği film, Silikon Vadisini yok etmeyi kafasına takan Max Zorin ile onu durdurmaya çalışan James Bond’u konu alıyor. Yaşayan Gün Işıkları (1987) ‧ IMDb Puanı: 6,7 Viyana'dan Fas'a oradan da Afganistan’a uzanan nefes kesen casusluk macerasında James Bond rolünde bu sefer Timothy Dalton’u izliyoruz. Öldürme Yetkisi (1989) ‧ IMDb Puanı: 6,6 Timothy Dalton’un ikinci ve son defa James Bond rolünü üstlendiği filmde; en yakın arkadaşı uyuşturucu taciri Franz Sanchez tarafından öldürülen Bond’un intikamını konu alır. Altın Göz (1995) ‧ IMDb Puanı: 7,2 Başladığı yıldan itibaren ilk defa bu kadar uzun ara veren casusluk serisinde başrol bu sefer Pierce Brosnan’a emanet edildi. Yüksek teknolojiyle donatılmış görünmez bir uçağın peşinde olan James Bond’u inanılmaz maceralar beklemektedir. Yarın Asla Ölmez (1997) ‧ IMDb Puanı: 6,5 Megalomanyak bir medya patronu olan Elliot Carver, dünya pazarına hakim olmak için şeytanca bir plan yaparak Çin ile İngiltere’yi savaşa sürüklemeye çalışır. Kahramanımız James Bond bu olayı çözmek için görevlendirilir. Dünya Yetmez (1999) ‧ IMDb Puanı: 6,4 Yolu İstanbul’dan geçen filmlerden biri olan Dünya Yetmez’de 007 James Bond, dünyayı ele geçirmek isteyen acımasız bir teröristi durdurmak için görevlendirilir.