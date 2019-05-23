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James Bond setinde kaza geçiren Daniel Craig ameliyat olacak

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 23.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

25’incisi çekilen James Bond serisinde beşinci kez 007 karakterini canlandıran Daniel Craig, sette geçirdiği kaza sonrası ayak bileğinden operasyon geçirecek.

James Bond setinde kaza geçiren Daniel Craig ameliyat olacak

James Bond serisinin 25’inci filmini çekerken sette kaza geçiren Daniel Craig, ameliyat olacak.

Jamaika’daki sette yaralanan ve ayak bileğinden küçük bir operasyon geçireceği açıklanan Craig iyileşene kadar çekimler durdurulacak. Operasyon sonrası Craig’in iki hafta dinleneceği açıklandı.

Sete ara verilmesine rağmen filmin vizyon tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Film yine Nisan 2020’de vizyonda olacak.

51 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu ayın başında sette geçirdiği kaza sonucu yaralanmıştı. Craig’in bir koşma sahnesini çekerken ayak bileğinden yaralandığı duyurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
daniel craig james bond

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