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James Bond setindeki hata İngiltere'de bomba paniğine neden oldu

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SİNEMA TV  | 11.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

Daniel Craig’in son kez James Bond’u canlandırdığı No Time to Die'ın setinde yapılan bir unutkanlık İngiltere sokaklarında bomba paniğine neden oldu.

James Bond setindeki hata İngiltere'de bomba paniğine neden oldu

James Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die'ın setinde yapılan bir unutkanlık İngiltere'de bomba paniğine neden oldu.

Ntv’nin haberine göre; Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25’inci filmi No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri sürüyor. Sinemanın en uzun soluklu serisinin yeni filmi için İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki devam eden çekimlerinde unutkanlık büyük bir paniğe neden oldu.

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ŞÜPHELİ ARAÇ İLAN EDİLDİ

Bölgedeki çekimler tamamlandıktan sonra film ekibine ait bir minibüs bölgede unutuldu. Oxfordshire yakınlarında İngiliz Hava Kuvvetleri (RAF) üssü olması nedeniyle minibüs şüpheli araç ilan edildi.

BÖLGE BOŞALTILDI

Bomba ihtimaline karşı bölge boşaltıldı. Bomba uzmanlarının kontrolünden sonra minibüsün James Bond ekibine ait olduğu anlaşıldı.

DANIEL CRAIG SON KEZ BOND

Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die ile Daniel Craig’in Bond macerası sona eriyor. Filmde başarılı aktöre Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Lea Seydoux gibi isimler eşlik ediyor. Filmin kötü adamını Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek canlandırıyor.

No Time To Die filminin, 3 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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