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James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı

Hollywood’un dev stüdyolarından biri yakında satılabilir. Söylentilere göre James Bond, Robocop ve Rocky gibi serilerin sahibi olan MGM yakın zamanda Netflix gibi dijital servislerden birine satılabilir.

James Bond gibi bazı önemli markaları elinde bulunduran MGM Stüdyoları, yakında bir dijital servise satılabilir. Deadline ve Variety gibi kaynaklardan gelen bilgilere göre stüdyo, sinema ve televizyon sektöründeki tüm haklarını satmak için yatırım bankalarıyla iletişime geçmiş durumda. MGM, zengin film ve dizi kataloğunun özellikle de Netflix gibi streaming servislerinin ilgisini çekeceğini düşünüyor

DİJİTAL PLATFORMLAR KAPIDA BEKLİYOR

MGM'nin zaten uzun süredir satış planları yaptığı ancak pandemi dönemi dolayısıyla sürecin hızlandığı belirtiliyor. Pandemi dönemi özellikle de MGM gibi görece mütevazı boyutlara sahip olan stüdyoları derinden etkiledi. Diğer taraftan Netflix ve Disney Plus gibi dijital servisler ise en iyi dönemlerini yaşıyor. MGM, yeni içerik avında olan bu tür streaming servislerinin James Bond gibi değerli markalara ilgi göstereceğini düşünüyor.

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MGM satılırsa kime satılacak şu an için belli değil. Netflix elbette adaylar arasında ancak Disney Plus/Hulu veya Warner Bros/HBO Max'ın da MGM markalarına ilgi gösterme ihtimali yüksek. Burada özellikle de Türkiye'de hizmet veren servislerin MGM'yi satın alması bizim için elbette çok daha iyi olur. MGM satışının şu an için bir süre daha tamamlanması beklenmiyor.

4 binden fazla yapıma ve 17 bin saat televizyon içeriğine sahip olan MGM'nin bazı içerikleri şöyle:

  • James Bond
  • Robocop
  • Rocky
  • Stargate
  • Bill and Ted
  • The Pink Panther
  • Legally Blonde
  • Silence of the Lambs (Donanım Haber)
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