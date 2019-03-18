Monchi krizi büyüyor! Şok yanıt

MYNET.COM | Serie A devi Roma ile yollarını ayıran sportif direktör Monchi, eski kulübü Sevilla'ya geri dönmüş ve La Liga ekibiyle sözleşme imzalamıştı.

Sevilla'ya döndükten sonra Roma macerasıyla ilgili açıklamalar yapan Monchi, İtalyan ekibinin başkanı James Pallotta'yla ilgili olarak "Başkan sağa, ben ise sola gitmenin doğru olduğunu düşünüyorduk. Fikir ayrılığımız bundan çıktı. Böyle devam etmek doğru değildi. Roma ve kulüp için kötü bir şey söylediğimi asla duyamayacaksınız. Farklı yollardan gittiğimizi düşündük ve orada durduk" ifadelerini kullanmıştı.

Pallotta'dan Monchi'ye yanıt gecikmedi.

"UZUN ZAMANDIR BU KADAR ÇOK SAKATIMIZ VAR"

Roma'nın resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Pallotta, Monchi'ye futbolun tüm yetkilerini verdiğini söylerken başarılı futbol adamına eleştirilerde bulunmayı ihmal etmedi.

"Monchi'nin açıklamalarını duyunca şaşırdım" diyen 61 yaşındaki yönetici, "En başından beri Roma'yı daha ileri götürmek istediğimi söyledim ve bu yüzden Monchi için çok para harcadım. En iyi antrenörleri, en iyi personeli ve en iyi scout ekibini istediğimi ona anlattım ve bunu oluşturması için tüm yetkiyi verdim ancak şu anki duruma baktığımızda bunun işe yaramadığını görüyoruz" dedi.