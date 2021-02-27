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Lebron'dan Ibrahimovic'e yanıt: Yanlış adamı hedef alıyorsun

27.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Lebron'dan Ibrahimovic'e yanıt: Yanlış adamı hedef alıyorsun

NBA’in yıldız oyuncusu Lebron James, ünlü futbolcu İbrahimoviç’in kendiyle ilgili "siyaset yerine spora odaklanmalı" sözlerine yanıt verdi. Yıldız basketbol, "Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırılacak yanlış kişiyim" dedi.

James, yanlış giden hiçbir mesele konusunda susmayacağını söyledi. Son NBA Şampiyonu Los Angeles Lakers'in dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Lebron James, ünlü futbolcu Zlatan İbramihovic’in kendisine yönelik "Politikaya bulaşmak yerine spora odaklanmalı" sözlerine yanıt verdi.

Dünyaca ünlü basketbolcu, kendi kendine toplumsal meselerle ilgili asla sessiz kalmama sözü verdiğini söyledi.

Amerikan Basketbol Ligi NBA’de dört kez şampiyonluk yaşamış olan ve özellikle "Black Lives Matter" (Siyah Hayatlar Değerlidir) hareketine verdiği destekle tanınan sporcu, "Yanlış giden hiçbir konuda çenemi kapalı tutmayacağım. Halkım hakkında, eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen sindirme hakkında, topluluğumuz içinde yolunda gitmeyen her şey hakkında konuşup, fikirlerimi anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede ve dünyada olan biten her şeye ışık tutmaya devam edebilmek için elimdeki platformu kullanacağım" diyen James, kendisi için yalnızca spora odaklanmanın imkansız olduğunu, çünkü bulunduğu platformun ve kendi sesinin gücünün farkında olduğunu ifade etti.

Lebron James, kendisini eleştiren İbrahimovic’in 2018’de basının bir İsveçli ismi olmadığı için kendisine diğer İsveçli oyunculardan farklı muamele yaptığı yönündeki ifadelerini de hatırlatarak, ünlü futbolcunun bir tür ırkçılık hissettiği için bu sözleri sarf ettiğine dikkat çekti.

"SALDIRILACAK YANLIŞ KİŞİYİM"

Ünlü basketbolcu, "Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırılacak yanlış kişiyim" dedi.

"Adaletsizlik hislerini dile getiren genç çocuklar gördüğünü" söyleyen James, "Uzun bir süre boyunca sporcular olarak top attığımız, top sürdüğümüz, ya da bir beyzbol sopası salladığımız için şükretmemiz gerektiğini söylediler, 'Başka bir konu hakkında konuşma yetiniz olmamalı' dediler. Artık durum değişti ve uzun bir süre de eskiye dönmeyecek" diye konuştu.

Milan’da top koşturan Ibrahimovic, verdiği bir röportajda James ve toplumsal bilinci yüksek diğer sporcuları eleştirerek bu sporcuların politik meselerle ilgilenmesini bir hata olarak nitelendirmişti. Ibrahimovic, bunun iyi görünmediğini savunarak sporculara "En iyi yaptıkları işi yapmalarını ve spora odaklanmalarını" ifade etmişti.

(Deutsche Welle)

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Anahtar Kelimeler:
NBA LeBron James
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