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Jamie Dornan yeni filminde ters köşe yapmaya hazırlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jamie Dornan ve Emily Blunt’ın başrollerini paylaştığı Wild Mountain Thyme filminden ilk fragman yayınlandı. Film, Broadway oyunundan sinemaya uyarlandı.

Jamie Dornan, yeni filmiyle izleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. Emily Blunt’la başrollerini paylaştığı Wild Mountain Thyme adlı filmin ilk fragmanı görücüye çıktı. 8 Ocak tarihinde vizyona girecek olan filmin senaryosu Oscar ödüllü senarist John Patrick Shanley’in kaleminden çıktı. Shanley, aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda oturuyor.

JAMİE DORNAN VE EMILY BLUNT BAŞROLLERDE

Grinin Elli Tonu filmiyle dünya çapında üne kavuşan Jamie Dornan ile başarılı oyuncu Emily Blunt’a filmde Jon Hamm, Dearbhla Molloy, Christopher Walken ve Lydia McGuinness eşlik ediyor.

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WILD MOUNTAIN THYME KONUSU

İsmini İrlanda halk müziğinin en bilindik örneklerinden Wild Mountain Thyme’dan alan film; İrlanda kırsalında geçiyor ve aileleri birbirlerine düşman olan talihsiz aşıkların hikâyesini anlatıyor. Jamie Dornan, filmde babası tarafından sürekli hor görülen Anthony’i canlandırıyor. Emily Blunt ise Anthony’nin aşık olduğu Rosemary’e hayat veriyor. Rosemary çocukken yaşadıkları bir tartışma nedeniyle Anthony’e kin güdüyor olsa da, ikisinin yıllar sonraki karşılaşması çok daha farklı duyguları gün yüzüne çıkaracak.

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