Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya sayfalarında yayınlanan klipte , jandarmanın faaliyetlerinden kesitler yer aldı. Paylaşımda, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak 180 yıldır milletimizin emrindeyiz" ifadesi kullanıldı. (İHA)
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