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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yılı dolayısıyla bir klip yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya sayfalarında yayınlanan klipte , jandarmanın faaliyetlerinden kesitler yer aldı. Paylaşımda, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak 180 yıldır milletimizin emrindeyiz" ifadesi kullanıldı. (İHA)

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Jandarma klip

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