Jandarma uzman erbaş çalışma şartları: Mesai saatleri, maaşları, emeklilik yaşı

Uzman erbaşların çalışma koşulları bulundukları bölgeye ve görev aldıkları kısıma göre değişkenlik gösterir. Doğal olarak masa başında görevlendirilen bir uzman erbaş ile operasyonlara gönderilen bir uzman erbaşın çalışma koşullarının aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. Uzman erbaşların giyinme, barınma ve bakım ihtiyaçlarının tamamı devlet tarafından karşılanır. Ayrıca uzman erbaşların her yıl 30 gün süreyle izin hakları bulunur. Bunun haricinde mazeret belirterek kullanabilecekleri 15 gün daha izin hakları vardır. Toplam 45 günlük bu izin hakkı haricinde uzman erbaşların münferit olaylar karşısında kullanabilecekleri izinleri vardır. Eşinin doğum yapması, eşin veya çocuğun vefatı gibi durumlarda uzman erbaşların kullanacakları izin süresi duruma göre belirlenir.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek uzman erbaş alımıyla ilgili başvuruların sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin başvuru yaptığı seçimlerde adaylar sınav tarihlerinin açıklanmasını beklerken pek çok aday jandarma uzman erbaşların sahip olduğu haklar ve maaşları gibi konuları araştırmaya başladı. Peki jandarma uzman erbaşlar ne kadar maaş alırlar? Uzman erbaşların özlük hakları nelerdir?

Uzman erbaşlar da diğer tüm askerler gibi 7/24 asker statüsündedirler. Bu nedenle teknik olarak çalışma veya mesai saati gibi kavramlar yönetmelikte yer almasa da genel olarak sabah 08:00 ile akşam 17:00 arasında çalışırlar. Nöbet yazılması veya başka bir görev verilmesi halinde ancak üstünün emri ve izni dahilinde kışlayı terk edebilirler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI

Uzman erbaş alımlarının gündemde olması sebebiyle jandarma uzman erbaşların almakta olduğu maaş da merak edilen konuların başında geliyor. Uzman erbaşların aldıkları maaş, medeni hallerine, çocuk sahibi olup olmadıklarına ve görev yerlerine göre değişiklik gösterir.

2019 yılı itibarıyla göreve yeni başlayan uzman erbaş maaşı 2500 TL civarındadır. Bu rakam görev tazminatı adı verilen ve en yalın tabirle çalışma şartlarının güç olduğu bölgelerde çalışan kişilere ödenen tazminata göre değişmektedir. Görev tazminatıyla birlikte göreve yeni başlayan bir uzman erbaşın maaşı 5000 TL’ye ulaşabilmektedir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ EMEKLİLİK YAŞI

Mesleği askerlik olanların emeklilik şartları, kamu ve özel sektörde çalışanlara göre farklılık gösterir. Çünkü askerlik, oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Jandarma uzman erbaşlar en fazla 45 yaşına kadar bu görevi sürdürebilirler. Ancak bu yaştan sonra işten çıkarılmak yerine sivil memur olarak görevlendirildikleri kısımda işlerine devam ederler. Bu sürecin ardından personeller 52 yaşına geldikten sonra isterlerse emekliye ayrılabilirler.



