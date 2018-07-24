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Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Hollandalı forvet Vincent Janssen; Tottenham Hotspur'e, kendisi için gelen tekliflere tek bir yanıt veriyor, o da "Fenerbahçe". Bonservis kazanmak isteyen Tottenham da işi ağırdan alıyor.

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Fenerbahçe'de santrfor transferi halen belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertlilerin hücum bölgesi için bitirmeye çok yaklaştığı iki isim var. Bunlardan ilki geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Vincent Janssen..

Hollandalı oyuncunun yeniden kiralanması veya zorunlu satın alma teklifiyle bonservisinin alınması seçenekleri halen masada duruyor.

Tottenham, anlaşma konusunda "tok satıcı" rolünü devam ettirirken, 24 yaşındaki golcünün tavrı transferde rotayı Fenerbahçe'ye çeviriyor. Hollandalı, Tottenham kulübüne gelen hiçbir teklifi beğenmezken, "Beni Fenerbahçe'ye yollayın" diyerek duruşunu bozmuyor. Transferin Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalma riski bulunuyor.

SWANSEA'DEN YANIT BEKLENİYOR

Transferde sona yaklaşılan bir diğer isim ise Swansea'nin hücum oyuncusu Andre Ayew... Premier Lig'den düşen Swansea'ye oyuncunun kiralanması için teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor. Ganalı yıldız Ayew hem santrfor hem de kanatlarda görev yapabiliyor. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Vincent Janssen Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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