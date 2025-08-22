Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor! Başvurusu reddedildi: "7 yılım boşa gitti"

Okumaya geldiği Türkiye'ye yıllar önce yerleşen ve Türk kültürünü tanıttığı videolarıyla fenomen olan Yoshi Enomoto, oturma izni başvurusu reddedildiği için Japonya'ya dönüyor.

Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor! Başvurusu reddedildi: "7 yılım boşa gitti"

2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Yoshi Enomoto, Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.

Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor! Başvurusu reddedildi: "7 yılım boşa gitti" 1

OTURMA İZNİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Türk kültürünü tanıtan video içerikleriyle fenomen haline gelen Enomoto, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor." dedi.

Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor! Başvurusu reddedildi: "7 yılım boşa gitti" 2

"Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullanan fenomen, "Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." diye konuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan ettiAldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti
Harry Potter dizisinden ilk kareler paylaşıldıHarry Potter dizisinden ilk kareler paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Lisede şaşırtan olay! Öğretmenini darbetti! Güvenlik görevlisi ise...

Lisede şaşırtan olay! Öğretmenini darbetti! Güvenlik görevlisi ise...

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Yer: Tekirdağ! Dev gemiden aşağıya düştü

Yer: Tekirdağ! Dev gemiden aşağıya düştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.