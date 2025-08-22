Japon fenomen Yoshi Enomoto ülkesine dönüyor! Başvurusu reddedildi: "7 yılım boşa gitti"

2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Yoshi Enomoto, Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.

OTURMA İZNİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Türk kültürünü tanıtan video içerikleriyle fenomen haline gelen Enomoto, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor." dedi.

"Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullanan fenomen, "Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." diye konuştu.