Japon uzmandan korkutan deprem açıklaması

Japonya ve Türkiye’nin benzer yanları ile farklarını da anlatan Moriwaki, “Japonya 4 tane ada ülkesi ama küçük adalar 2 bin tane. Bizde düz yer yok ada var, dağ var. Düz yer yok. Mecburen gökdelen yapmak zorundayız. Türkiye ise bizim iki katımız, insan sayısı bizim yarısı. Dolayısıyla sizde metrekarede bir kişi varsa bizde dört kişi var. Ama sizde herkes İstanbul, Ankara, İzmir’de toplanıyor ve gökdelen yapıyorsunuz. Aslında Konya civarında çok düz yerler var" dedi.

"SİZ BİZDEN BİRAZ DAHA ŞANSLISINIZ"



Türkiye’de 6 tane deprem plakası olduğunu da kaydeden Moriwaki, “Anadolu plakası, Afrika var, Karadeniz var. Toplam 6 tane. Bunların hareketleri ayrı ayrı. Sizinki Nepal, Himalaya taraflarından başlıyor. Gürcistan’dan geliyor. Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya gidiyor. Bu Kuzey Anadolu Fay Hattı. Burası en fazla 8 veya 8.5’e kadar deprem üretir. Mesela bizimki Çin’den başlıyor. Amerika’ya gidiyor. Sonra Alaska, Japonya, Filipinler ve Tayvan’a gidiyor. Bu hatta 9 veya 9.5 büyüklüğünde çok büyük deprem bekleniyor. Siz bizden biraz daha şanslısınız” dedi.

"BEN TÜRK OLARAK UTANIYORUM"



'Japonya mı deprem ülkesi Türkiye mi?' sorusunun çok sorulduğunu da sözlerine ekleyen Moriwaki, “Ben bunu araştırdım. Büyüklüğü 5.5. üzerinde olan depremler orta seviye deprem olarak kabul edilir. Geçen sefer Silivri’de meydana gelen deprem orta seviye bir depremdi ama Japonya’ya göre normal. Bu, senede bir ülkede kaç kere deprem meydana geliyor 5.5 ’ten daha büyük. Tabii bir seneyi değil 10 seneyi topladım ve ortalama yaptım. O zaman Türkiye dünyada 6. sırada Japonya 4. sırada. Çin birinci sırada. Çin çok büyük. Türkiye bizim iki katımız büyüklükte. Onun için metrekareye de bölmek lazım. Eğer öyle yaparsak Japonya 6. Türkiye 17. sırada oluyor. Tamam deprem var ama çok fazla değil. Şimdiye kadar Türkiye’de en büyük deprem 7.9’luk Erzincan depremi. Japonya’da 9 şiddetinde deprem oldu. Deprem şiddetinin 1 artması demek 32 kat büyüklük demek. Türkiye olarak siz bizden 32 kat daha şanslısınız. Normal düzgün bina yaparsanız. Japonya kadar çok büyük korunaklı olmak zorunda değil. İçindeki demiri fazla koymak zorunda değilsiniz. Ama 'maalesef' diyerek söyleyeyim, depremde ölü sayısına bakıldığı zaman aniden Türkiye dünyada üçüncü oluyor. Ben 29 senedir Türkiye’deyim. Onun için ben de Türk olarak utanıyorum. Mimar olarak, inşaat mühendisi olarak utanıyorum. Japonya’da 7. sırada ama buna tsunami de dahil” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

