Japonca oyunları İngilizce’ye çeviriyor

Yapay zeka (AI) sayesinde Japonya‘ya özgü olarak geliştirilen Japonca oyunlar otomatik olarak İngilizce’ye çevriliyor. Hem metin hem de sesleri anlık çeviri yapabilen bu yapay zeka, özellikle JRPG türünde oyunlar oynayanlara büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

Güncelleme ile gelen dokunmatik ekranlarda çalışma özelliği şimdilik sadece aşağıdaki konsolları ve çekirdekleri destekliyor.

2.1.NES/Famicom (FCEUmm)

2.Super Nintendo/Super Famicom (Snes9x)

3.Sega Master System (Genesis Plus GX)

4.Sega Megadrive/Genesis (Genesis Plus GX)

5.Sony Playstation (Mednafen/Beetle PSX)

6.Sega Saturn (Mednafen/Beetle Saturn)

7.7. Arcade (MAME)

1.7.8 sürümü ile ayrıca oyunların thumbnail görselleri otomatik olarak indirilebiliyor. Bu sayede Retroarch üzerinde arşiv yapanlara büyük kolaylık sağlanıyor. Windows, macOS, iOS, Android, Nintendo 3DS, Nintendo Switch ve Xbox One gibi cihazları destekleyen emülatörü buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Retroarch nasıl çalıştığını bu videomuzda izleyebilirsiniz



