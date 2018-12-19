Yalnızlık çekenlere müjde! En yakın arkadaşınız olacak

Euronews'in haberine göre Groove X isimli start-up şirketi evcil bir hayvanı andıran ve sahibine arkadaşlık yapan robotun adını İngilizce sevgi anlamına gelen 'love' ve 'robot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Lovot' olarak açıkladı. Yapay zeka teknolojisi kullanan penguen görünümlü robot tekerlekleri sayesinde hareket edebiliyor, seslenildiğinde ya da sevildiğinde tepki verebiliyor, sarılıp okşandığında ise uyuyor.

Lovot'un kullanım alanları ise mobil uygulama üzerinden bir kamera yardımı ile bebeği gözetlemek ya da uzaktayken evi izlemek gibi işlevlerle sınırlı.

Lovot, Sony'nin yapay zeka donanımlı robot köpeği Aibo ile rekabet edecek.

Groove X kurucusu ve tepe yöneticisi olan Kaname Hayashi, daha önce SoftBank'in robot biriminde çalışıyordu. Hayashi mağaza, otel ve restoranlarda müşterileri karşılamak için tasarlanan insansı robot Pepper'ın üretiminde görev almıştı.

KDV hariç fiyatı yaklaşık 3 bin 100 dolar olan Lovot'un dağıtımı 2019 sonlarında başlayacak.

Japonya, Birleşmiş Milletler'in Dünya Mutluluk Raporu'nda G7 ülkeleri arasında en düşük sırada yer alıyor.

