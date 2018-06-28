Japonya 0 - 1 Polonya (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta mücadelesinde ilk iki maçta puanı bulunmayan Polonya, Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Polonya'ya galibiyeti getiren gol 59. dakikada Bednarek'ten geldi.

Bu sonuçla Polonya puanını 3'e yükseltse de son sıradan kurtulamadı. Grubun diğer maçında Senegal, Kolombiya'ya 1-0 mağlup olunca devreye Fair-Play kuralı girdi.

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Japonya, Senegal'in Kolombiya'ya aynı skorla kaybetmesiyle 4 puanla grupta ikinci olarak son 16 turuna kaldı. Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Grupta Senegal ve ilk galibiyetini alan Polonya turnuvaya veda etti.

Stat: Volgograd

Hakemler: Janny Sikazwe (Zambiya), Jerson Dos Santos (Angola), Zakhele Siwela (Güney Afrika)

Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Shibasaki, Sakai, Okazaki (Dk. 47 Osako), Usami (Dk. 65 Inui), Muto (Dk. 82 Hasebe)

Polonya: Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek, Krychowiak, Goralski, Kurzawa (Dk. 79 Peszko), Jedrzejczyk, Zielinski (Dk. 79 Teodorczyk), Lewandowski, Grosicki

Gol: Dk. 59 Bednarek (Polonya)

Sarı kart: Dk. 66 Makino (Japonya)

