SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası

Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Japonya 1. Lig ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Gotoku Sakai, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası

Kulüpten yapılan açıklamada, yüksek ateş ve koku kaybı şikayetleri bulunan 29 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın da forma giydiği kulüpte başka hiçbir oyuncunun koronavirüs belirtisi göstermediği ifade edildi.

"UMARIM VİRÜSÜ BAŞKALARINA GEÇİRMEMİŞİMDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakai, takım arkadaşlarından ve ailesinden özür dileyerek, "Kalabalık ortamlardan kaçındım ve ellerimi sürekli yıkadım. Umarım bu virüsü başkalarına geçirmemişimdir." ifadelerini kullandı.

Sakai, Japonya 1. Lig'de koronavirüs tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelenmiş, 1, 2 ve 3. liglerde de küme düşme kaldırılmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
M. United - Juventus arasında dev takasM. United - Juventus arasında dev takas
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya koronavirüs Gotoku Sakai Vissel Kobe iniesta

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Fatih Terim taburcu edildi

Fatih Terim taburcu edildi

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Galatasaray'a ikinci müjde: Taburcu oldu!

Galatasaray'a ikinci müjde: Taburcu oldu!

Eski Galatasaraylı'dan flaş Ronaldo açıklaması

Eski Galatasaraylı'dan flaş Ronaldo açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası

Futbol dünyasında bir koronavirüs şoku daha!

Cristiano Ronaldo koronavirüse aldırmadı, dışarı çıktı! Sosyal medyada tepki yağdı

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Porto'nun yıldızı Ze Luis, karantina günlerinde eşiyle birlikte eğleniyor

Porto'nun genç yıldızından olay hareket!

Juventus Pogba için Dybala ve Pjanic'i takasa sunacak!

M. United - Juventus arasında dev takas

Aleksander Ceferin: Eskisi gibi olmayacak

Aleksander Ceferin ligler için tarih verdi!

Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada olay oldu

Ryan Babel'in paylaşımı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.