Japonya’da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı

Gerçekleştirilen meyve ve sebze müzayedeleri ile zaman zaman haberlere konu olan Japonya’da, yeni bir fiyat rekoru kırıldı. Ishikawa eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede bir avuç üzüm 1.2 milyon Yen'e (yaklaşık 63 bin lira) alıcı buldu. Japonya'nın Ishikawa eyaletindeki yerel hükümet tarafından geliştirilen özel "Ruby Roman" cinsi üzümün, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle yüksek kalite kategorisinde değerlendirildiği, her bir üzüm tanesinin ağırlığının 20 gramdan fazla olduğu belirtildi.
Rekor fiyat
Özel cins üzümün yetiştirildiği 12 yıldan bu yana, müzayedede ödenen en yüksek rakamın bu seneki 1.2 milyon Yen olduğu kaydedilirken, özel bir şirket adına rekor fiyatı veren Takashi Hosokawa (45), "Üzümlerin piyasa olduğu 12 yıla atıfta bulunmak ve Japonya'daki yeni Reiwa döneminin ilk müzayedesini kutlamak için 1.2 milyon Yen teklif ettik" açıklamasında bulundu. "Ruby Roman" cinsi üzümlerden, Eylül ayı sonuna kadar 26 bin salkımlık hasat beklendiği bildirildi.
Param olsa da ben alsam...
#Kanazawa Ruby Roman grapes sell for ¥1.2 million (~$11,000) in first auction of the season @japantimes https://t.co/Ndc9KVkIF6¥1-2-million-kanazawa-auction pic.twitter.com/hhmIP3H3kT— JS Business & Policy (@JS_BizPol) 9 Temmuz 2019
Belki sizin de denk gelmişliğiniz vardır; halk pazarlarında satıcılar "param olsa da ben alsam" diye içli bir şekilde ürünlerini pazarlamaya çalışırlar. İşte ruby üzümü için aynı şeyi biz düşünüyoruz sevgili okur.
Japonya'nın en pahalı gıdaları arasında olan ruby üzümü, aslında sadece o bölgenin değil dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri diyebiliriz. Kur insin ya da artsın hiç fark etmez, ruby üzümlerinin her zaman zirvede kalacağı kesin.
Japon kültüründe bu meyveyi yemek bir statü göstergesi olarak kabul ediliyor. Eski çağlarda soylular tarafından tüketilen ruby üzümü, en seçkin konuklara ikram edilirmiş. Çağ değişse de bu üzümü halkın her bir kesiminin alamayacağı kesin. Bir salkımı 63 bin lira! Kime ikram edilebilir ki sevgili okur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum