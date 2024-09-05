Japonya'da bir inşaata denk gelen Türk'ün paylaşımı gündem yarattı! Dakikalarca ölçüm yaptı... "Sağlam binaların sırrı buymuş"

Japonya'da bir inşaatta kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Bir Türk tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçinin tek briket için dakikalarca ölçüm yaparak ilgilendiği görüldü. 3 farklı terazi kullanarak doğruluk testi yaptıktan sonra işine devam eden Japon işçiye ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarından yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sağlam binaların sırrı buymuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz bir hassasiyet" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kolay değil bina yapıyorlar" yorumunda bulundu.