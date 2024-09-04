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    4. Sünnet düğününde çılgın dans gösterisi! Sünnet çocuğunun karşısına geçirip öyle bir şov yaptı ki... İzleyenlerin ağzı açık kaldı

    Sünnet düğününde çılgın dans gösterisi! Sünnet çocuğunun karşısına geçirip öyle bir şov yaptı ki... İzleyenlerin ağzı açık kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 07:47
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir sünnet düğününe ait görüntüler kısa sürede gündem yaramayı başardı. Görüntülerde kadın sünnet çocuğunun karşısına geçip dakikalarca dans etti. O anlar sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi

    Sosyal medyadan paylaşılan bir sünnet düğünü görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sahneye çıkarak ilginç bir dans gösterisine imza attı.

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    Düğündeki davetliler başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları da dans gösterisi karşısına şaşkınlığını gizleyemedi.

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    O anlara sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şey görmedim" yorumunu ekledi.

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