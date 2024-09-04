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    4. 80 yıldır biriktirilen madeni paraların değeri dudak uçuklattı! "Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum"

    80 yıldır biriktirilen madeni paraların değeri dudak uçuklattı! "Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 14:41
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    TikTok'ta 'UK' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 80 yıldır biriktirilen madeni paraları satmaya karar verdi. Madeni paraların toplma değeri görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    80 yıldır biriktirilen madeni paraların değeri dudak uçuklattı! "Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum"

    451 bini aşkın takipçisi bulunan bir TikTok kullanıcısı 80 yıldır biriktirilen madeni paraları satmaya karar verince ortaya şaşırtıcı anlar çıktı. Madeni paraları topladığı kesesini gösteren kullanıcı, "1p veya 2p'lik madeni paraları topladığını düşünebilirsiniz ama hayır, söz konusu olan, paralarının arasında saklanan 50p, 1£ ve 2£'luk madeni paralar var. 80 yıllık biriktirdiğim bozuk paraları bozduruyorum" notunu ekledi.

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    Madeni paraları bozdurduktan sonra toplamda 627 sterlin (yaklaşık 27 bin 985 TL) kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nadir bir madeni para gördüm." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum" yorumunu ekledi.

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