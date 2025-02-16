Japonya'da gündem Tolgay Arsan! Takımı geriden gelerek kazandı! Yine golünü attı...

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sanfrecce Hiroshima, 59. dakikada milli oyuncu Tolgay Arslan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Tecrübeli oyuncu havadan gelen topa tek vuruşla dokunarak filelerle buluşturmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 86. dakikada yerini Sota Koshimichi'ye bıraktı. Performansıyla Japon futbol severlerin beğenisini topladı.
Tolgay Arslan geçtiğimiz hafta Sanfrecce Hiroshima'nın Vissel Kobe'yi 2-0 yenerek Japonya Süper Kupası'nı kazandığı maçta da golünü atmıştı. Milli futbolcu, takımını kupa maçında neredeyse sırtlamış ve galibiyette önemli rol oynamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum