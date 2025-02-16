SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Japonya'da gündem Tolgay Arsan! Takımı geriden gelerek kazandı! Yine golünü attı...

Japonya'da gündem Tolgay Arsan! Takımı geriden gelerek kazandı! Yine golünü attı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
16.02.2025 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması terleten 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sanfrecce Hiroshima'nın Machida Zelvia'yı 2-1 yendiği maçta ağları salladı. Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Japonya J1. Ligi'nin 2025 sezonunun ilk haftasında Machida Zelvia'ya konuk oldu. karşılaşmadan misafir takım 2-1 galip ayrıldı.

Japonya'da gündem Tolgay Arsan! Takımı geriden gelerek kazandı! Yine golünü attı...

JAPONLARIN BEĞENİSİ TOPLADI

tolgay

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sanfrecce Hiroshima, 59. dakikada milli oyuncu Tolgay Arslan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Tecrübeli oyuncu havadan gelen topa tek vuruşla dokunarak filelerle buluşturmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 86. dakikada yerini Sota Koshimichi'ye bıraktı. Performansıyla Japon futbol severlerin beğenisini topladı.

GEÇEN HAFTADA KUPADA ATMIŞTI

kapak_144114

Tolgay Arslan geçtiğimiz hafta Sanfrecce Hiroshima'nın Vissel Kobe'yi 2-0 yenerek Japonya Süper Kupası'nı kazandığı maçta da golünü atmıştı. Milli futbolcu, takımını kupa maçında neredeyse sırtlamış ve galibiyette önemli rol oynamıştı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlük 1083 TL ödeniyor! Başvuru yağıyor

Günlük 1083 TL ödeniyor! Başvuru yağıyor

Kahtalı Mıçe'nin kızları cenazede türkü okudu! O anlar gündem oldu

Kahtalı Mıçe'nin kızları cenazede türkü okudu! O anlar gündem oldu

Fenerbahçeli taraftarlarla Amedsporlular birbirine girdi! Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı: 2 yaralı

Fenerbahçeli taraftarlarla Amedsporlular birbirine girdi! Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı: 2 yaralı

Lider Rize deplasmanında! Kritik maç öncesi 4 eksik

Lider Rize deplasmanında! Kritik maç öncesi 4 eksik

Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar! Milli takımı neden seçmediğini açıkladı...

Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar! Milli takımı neden seçmediğini açıkladı...

Bir devir kapanıyor! Yıldız kalecinin menajeri İstanbul'a geldi

Bir devir kapanıyor! Yıldız kalecinin menajeri İstanbul'a geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.