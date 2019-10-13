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Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi! Çarpıcı fotoğraflar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 13.10.2019 07:56 | Son Güncelleme

Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Japon basınında yer alan haberlere göre meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.

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11 Ekim'de Suzuka şehrinde koşulması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
japonya hagibis tayfunu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
japonya yı severdim artık sevmiyorum .... türkiyenin barış harekatını eleştirip sbd ye yaranmaya çalışan ..onları atom bombasıyla darmaduman eden bir ülkeye aşık yaşıyorlar...
abisi amerika yardım eder ....! japonyayı hiç sevmez oldum
nedir bu adamların çektiği be kardeşim yazık günah valla
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