Japonya'da tarihi gelişme! 80 yıllık belirsizlik çözüldü!

Japon bilim insanları, ABD’nin Hiroşima kentine gerçekleştirdiği atom bombası saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişinin kimliğini DNA testi yoluyla tespit etmeyi başardı. 80 yılın ardından bir ilk olarak kayıtlara geçen gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı.

Japonya’daki bilim insanları, ABD’nin gerçekleştirdiği atom bombası saldırılarında ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda çığır açacak bir başarıya imza attı. Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı.

Hiroşima Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre süreç, Hiroşima saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan Hatsue Kajiyama’nın akrabalarının şüphesi üzerine başladı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen bazı kül ve saç örneklerinin "Michiko Kajiyama" adına kaydedildiğini fark eden aile üyeleri, bunun bir yanlışlık olabileceğini ve örneklerin Hatsue Kajiyama’ya ait olabileceğini öne sürdü.

Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Kanagawa Diş Üniversitesi’nden uzmanlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen kül ve saç örnekleri üzerinde inceleme başlattı. Kajiyama’nın hayatta olan 91 yaşındaki kız kardeşinin DNA'sını kül ve saç örnekleri ile karşılaştıran uzmanlar, kalıntıların Hatsue Kajiyama’ya ait olduğunu doğruladı.

YENİ UMUT IŞIĞI

Hatsue Kajiyama'nın ailesinin yaşadığı belirsizliği sona erdiren gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişiye ait kalıntının muhafaza edildiğini hatırlatan uzmanlar, ilerleyen süreçte hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi üzerine bu kalıntılar üzerinden kimlik tespiti yapılabileceğine dikkat çekti.

