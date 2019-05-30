Japonya'da trend oldu: Pokemon temalı düğünler

Boşanmadan evliliğini bir uzun süreler ayakta tutmayı başaran çoğu çift, düğün günlerinin hayatlarının en güzel günü olduğunu söyleyecektir. Düğünün teması, kullanılan çiçekler, oturma yerleri, servis edilecek yemekler... Bunların hepsi o güne özel en ince ayrıntısına kadar düşünülür.

Instagram ve Pinterest gibi fotoğraf paylaşımının sık ve çok olduğu sosyal medya ağlarına bakarsanız aslında "romantik" temalı düğünlerin yaygın olduğunu görürsünüz fakat bu kural Japonya'da geçerli değil çünkü Japonya'da en yeni düğün trendi: Pokemon temalı olanlar!

Kocaman Pikachu oyuncağından, pastasına kadar bu düğünlerde hemen hemen her ayrıntı Pokemon teması içeriyor.

İşte kareler...



