Mynet Trend

Japonya'da trend oldu: Pokemon temalı düğünler

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 30.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Son zamanlarda düğün trendleri arasında en popüler temanın "romantik esintiler" olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Japonya'da önüne geçilemeyen bir şey trend oldu o da Pokemon temalı düğünler...

Japonya'da trend oldu: Pokemon temalı düğünler

Boşanmadan evliliğini bir uzun süreler ayakta tutmayı başaran çoğu çift, düğün günlerinin hayatlarının en güzel günü olduğunu söyleyecektir. Düğünün teması, kullanılan çiçekler, oturma yerleri, servis edilecek yemekler... Bunların hepsi o güne özel en ince ayrıntısına kadar düşünülür.

Instagram ve Pinterest gibi fotoğraf paylaşımının sık ve çok olduğu sosyal medya ağlarına bakarsanız aslında "romantik" temalı düğünlerin yaygın olduğunu görürsünüz fakat bu kural Japonya'da geçerli değil çünkü Japonya'da en yeni düğün trendi: Pokemon temalı olanlar!

Kocaman Pikachu oyuncağından, pastasına kadar bu düğünlerde hemen hemen her ayrıntı Pokemon teması içeriyor.

İşte kareler...

190529_tsubu_wedding_04-thumb-640xauto-54156

190529_tsubu_wedding_05-thumb-640xauto-54159

190529_tsubu_wedding_11-thumb-640xauto-54177

190529_tsubu_wedding_17-thumb-640xauto-54195-1

190529_tsubu_wedding_21-thumb-640xauto-54207


Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Tek bir paylaşımla sosyal medyayı çıldırttı! "Kadınların bileğinin tam ortasında..."Tek bir paylaşımla sosyal medyayı çıldırttı! "Kadınların bileğinin tam ortasında..."
Acayip şeyler yapmakta sınır tanımadılar!Acayip şeyler yapmakta sınır tanımadılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pokemon pokemon dedektif pikachu pokemon temalı düğünler temalı düğünler düğün teması ilginç düğün temaları

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Ünlü eğlence mekanında büyük skandal!

Ünlü eğlence mekanında büyük skandal!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek bir paylaşımla sosyal medyayı çıldırttı! "Kadınların bileğinin tam ortasında..."

Tek bir paylaşımla sosyal medyayı çıldırttı! "Kadınların bileğinin tam ortasında..."

Amaçsızlığı amaç edinen bu insanların halleri sizleri gülme krizine sokacak!

Acayip şeyler yapmakta sınır tanımadılar!

Çarpışma'ya veda eden Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına beğeni yağdı

Veda paylaşımı olay oldu! Beğeni yağdı

Dünyanın ilk dijital kıyafeti satıldı! Bakın ne kadara alıcı buldu

Dünyanın ilk dijital kıyafeti satıldı! Bakın ne kadara alıcı buldu

Bu köpeğin hikayesi karşısında gözyaşlarınıza engel olamayacaksınız!

Annesi sandığı inekle karşılaşma anı yürekleri dağladı!

Amerika'daki bu kanunlar sizleri çileden çıkaracak!

Bu kanunlar sizi deli edecek! Eğer bir erkeğin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.