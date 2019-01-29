Mart sonu Nisan başı ile birlikte Japonya’nın belli bölgeleri masal diyarına dönüşmeye başlar. Yaklaşık iki hafta süren ikonik kiraz çiçeklerinin açmasıyla her taraf pembeye dönüşür. Bu enfes manzaralar Japonya’da Sakura sezonunun açıldığını işaret eder. Japonya’da pembe kiraz çiçeklerini en iyi görebileceğiniz bölgeleri sizler için derledik.

Japonya’daki kiraz çiçeklerini doyasıya yaşamak için gidebileceğiniz en iyi bölgeler

Beş Fuji Gölü Beş Fuji Gölü’nün etrafı çarpıcı kiraz çiçekleri manzaralarıyla doludur. Hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde mekanlarından olan Beş Fuji Gölü’nün çevresinde inanılmaz anlar yaşayacaksınız. Saiko Gölü'nün batı kıyısında ikonik ağaçlara ev sahipliği yapan eski çiftlik köyü Iyashi no Sato'ya uğramadan turunuzu tamamlamayın.

Himeji Kalesi Pembe ağaçların arasından tüm ihtişamıyla tepede konumlanan Himeji Kalesi, bahar mevsimi geldiğinde adeta ziyaretçi akınına uğrar. Aynı dönemlerde her sene gelenekleri kutlamak için bir de festival düzenlenmekte.

Hirosaki Kalesi Hirosaki Park’ın içindeki kale, kiraz çiçeklerini izlemek için Japonya’nın en iyi bölgelerinden biridir. Nefes kesici bölgenin içinde keşfe çıktığınızda tarihi Hirosaki Kalesi sizleri bekliyor olacak.

Kenrokuen Bahçesi, Kanazawa Japonya’nın en büyük 3 bahçesinden biri olan Kenrokuen Bahçesi, kiraz çiçeklerinin açmadığı dönemde bile muhteşem bir doğaya sahip. Halka açık bahçede, harika çiçeklerden sakin havuzlara, renkli ağaçlardan etkileyici çeşmelere kadar muhteşem şeylere tanık olabilirsiniz.

Philosopher's Walk (Felsefe Yolu), Kyoto Sakura Sezonu’nun tartışmasız en gözde mekanı Kyoto’daki bu patika boyunca, binlerce fotoğraf çekebilecek kadar enfes kare yakalayabilirsiniz. Kanal boyunca devam eden yarım saatlik yürüyüş yolunda büyüleneceksiniz.

Maruyama Parkı, Kyoto Kiraz çiçeklerinin açmasıyla adeta bir festival alanına dönen Maruyama Parkı, Yasaka Tapınağı'nın hemen yanında yer alıyor. Kiraz çiçekleri açmış pembe ağaçlarla birlikte, ünlü Japon bahçe sanatının en güzel örneklerini görme fırsatını orada yakalayabilirsiniz.

Shinjuku Gyoen, Tokyo Shinjuku Gyoen Ulusal Parkı, kiraz çiçeklerinin açtığı dönemde dolup taşıyor. Binden fazla ağacın yer aldığı bu parka tam çiçeklerin açtığı sezonda gitme fırsatınız olursa, onları tüm ihtişamıyla görme şansını elde etmiş olursunuz.

Ueno Koen, Tokyo Kiraz çiçeklerini görmek için popüler bir nokta arıyorsanız Tokyo’daki Ueno Koen içindeki Hirosaki Park tam istediğiniz gibi. Her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan parkta nefes kesici ağaçların arasında kiraz çiçeği festivaline ev sahipliği yapıyor.