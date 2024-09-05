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  4. Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Kupa maçını da boş geçmedi... Çıktığı 7 maçta 7 gol attı!

Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Kupa maçını da boş geçmedi... Çıktığı 7 maçta 7 gol attı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 13:49
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Japonya Lig Kupası'nda Sanfrecce Hiroshima, Tolgay Arslan'ın muhteşem kafa golüyle deplasmanda Nagoya Grampus'u 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Arslan yeni takımında fırtına gibi eserken 7 maçta 8 gole direkt katkı sağlamayı başardı. İşte detaylar...

Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nınn Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, son oynadığı maçlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

LİGDE HAT-TRICK YAPTI

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Sanfrecce Hiroshima, Tokyo'yu Tolgay Arslan'ın "Hat-trick" yaptığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 34 yaşındaki yıldızın golleri; 5'inci, 32'nci ve 63'üncü dakikalarda geldi.

KUPAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

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Japonya Lig Kupası'nda da Nagoya Grampus ile karşılaşan Sanfrecce Hiroşima'da sahnede yine Tolgay vardı. Maçın 58'inci dakikasında muhteşem bir kafa golüne imza atan Tolgay Arslan, takımına deplasman galibiyeti getirdi.

7 MAÇ 7 GOL

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Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maçta sahaya çıkan Tolgay Arslan, toplamda 7 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.

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Japonya Tolgay Arslan son dakika
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