SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout kimdir, nereli ve kaç yaşında? Allard Lindhout Japonya Türkiye maçını yönetecek

Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout kimdir, nereli ve kaç yaşında? Allard Lindhout Japonya Türkiye maçını yönetecek

12.09.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ay-Yıldızlılar, Cegeka Arena'da oynanacak olan bu hazırlık maçından üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Japonya Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Peki, Allard Lindhout kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout hakkında merak edilenler...

Allard Lindhout, Japonya Türkiye maçını yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu haftayı 'bay' geçen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout merak konusu oldu. İşte llard Lindhout hakkında bilgiler...

ALLARD LİNDHOUT KİMDİR?

11 Eylül 1987 yılında Hollanda, Warmand'da dünyaya geldi.

Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

J1

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Japonya Türkiye maçı bugün (12 Eylül 20232 Salı) saat 15.20'de başlayacak.

Japonya Türkiye maçı canlı olarak TRT 1'de ekrana gelecek.

J2

Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

J3

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
''Quaresma gelseydi, Ronaldo'yu bile getirirdi''''Quaresma gelseydi, Ronaldo'yu bile getirirdi''
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi yaşanıyor!Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi yaşanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Hakem atan maçı hakemi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.