Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout kimdir, nereli ve kaç yaşında? Allard Lindhout Japonya Türkiye maçını yönetecek

Allard Lindhout, Japonya Türkiye maçını yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu haftayı 'bay' geçen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Japonya Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout merak konusu oldu. İşte llard Lindhout hakkında bilgiler...

ALLARD LİNDHOUT KİMDİR?

11 Eylül 1987 yılında Hollanda, Warmand'da dünyaya geldi.

Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Japonya Türkiye maçı bugün (12 Eylül 20232 Salı) saat 15.20'de başlayacak.

Japonya Türkiye maçı canlı olarak TRT 1'de ekrana gelecek.

Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

