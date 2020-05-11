Jardel, Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı attı

Eski Brezilyalı yıldız, Sarı - Kırmızılı ekipte oynadığı sezona ait bir paylaşım yaptı. 2000 yılında gerçekleşen Galatasaray - Real Madrid Süper Kupa Finali'ne ait gönderide o dönem birlikte oynadığı Emre Belözoğlu'nun üstüne çarpı atan Jardel'in paylaşımı çok konuşuldu.
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