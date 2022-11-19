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Jaroslav Silhavy: 'Türk Milli Takımı harika!'

19.11.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlık maçında Gaziantep’te Türkiye’ye 2-1 mağlup olan Çekya’da Teknik Direktör Jaroslav Silhavy, maçın ardından, "Türkiye Milli Takımı harika bir takım" dedi.

Jaroslav Silhavy: 'Türk Milli Takımı harika!'

Gaziantep’te oynanan hazırlık maçında Çekya, Türkiye’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy açıklamalarda bulundu.

"İKİ AÇIKTA İKİ GOL YEDİK"

Silhavy, "Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Bireysel becerilerinin iyi olduğunu ortaya koydular. Genel olarak verdiğimiz iki açıkta iki gol yedik. Beraberlik için yüklendik ancak olmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Keşke her maç böyle coşkulu taraftar olsaydı. Oyuncular olumlu etkileniyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI HARİKA"

Ay-yıldızlıların harika bir takım olduğunu belirten Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, “Türk Milli Takımı harika bir takım. Türk halkı futbolu çok seviyor. Daha önce buraya geldiğimizde Türk taraftarın 12. oyuncu olduğunu görüyorduk” diye konuştu.

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