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Jason Denayer isyanı! Unutuldu...

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.05.2018 13:36 | Son Güncelleme

Galatasaray ile şampiyonluğa oynayan Jason Denayer’in Belçika Milli Takımı için halen düşünülmemesi ülkesinde tepkiyle karşılandı.

Jason Denayer isyanı! Unutuldu...

Galatasaray formasıyla son haftalarda çıkışa geçen ve Fatih Terim’in değişilmez ismi olan Jason Denayer, ülkesi Belçika’da da yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı takımla şampiyonluğa oynayan Denayer’in yaklaşan 2018 Dünya Kupası öncesinde milli takım kadrosunda olup olmaması gerektiği tartışılıyor.

Belçika basınında çıkan bir haberde, Denayer’in Galatasaray’daki etkili oyunu ve başarısına karşın ülkesinde unutulduğu hatta milli takım teknik direktörü Roberto Martinez’in bile unuttuğu dile getirildi. Manchester City ile sözleşmesi olduğu da anımsatılan genç stoperin izlenmemesine eleştiri getirildi. Roberto Martinez’in Belçika aday kadrosu için birçok ismi izlediği ve denediği ancak Denayer’in hala görünürde olmadığı aktarıldı.

Galatasaray’ın Avrupa’nın büyük kulüplerinden biri olduğu ve Denayer’in de şampiyonluğa oynadığı belirtildi. Hatta Denayer’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkacağı da vurgulandı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig denayer

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