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Jason Denayer: Lyon'a yıllardır transfer olmak istiyordum

FRANSA HABERLERİ  | 22.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Jason Denayer, Lyon ile uzun süredir temas halinde olduğunu belirterek transferin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jason Denayer: Lyon'a yıllardır transfer olmak istiyordum

Olympique Lyon'un geçtiğimiz gün Manchester City'den resmen renklerine bağladığı Jason Denayer, uzun süredir Fransız ekibine transfer olmayı istediğini dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan Belçikalı futbolcu, "Lyon'un bana karşı ilgisi yeni bir şey değil, son birkaç yıldır temas hâlindeyiz. Hem kulüp hem de teknik ekip bir süredir beni takip ediyordu. Bu benim için çok önemli ve Lyon'a transfer olmak yıllardır kafamda olan bir şeydi." sözleriyle, hedefini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni takımındaki forma rekabetinde kendisine güvendiğini de belirten 23 yaşındaki Denayer, "Atletik özelliklerimin ve ayak tekniğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Savunmanın sağında veya solunda da oynayabiliyorum. Kısa süre içinde teknik direktörümün benden beklentilerini karşılayacağıma inanıyorum." dedi.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçilen Jason Denayer, Lyon'a 6.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

(NTV)

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jason denayer Olympique Lyon

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