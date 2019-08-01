Mynet Trend

Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Game of Thrones ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Momoa, yeni Netflix projesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor!

Netflix, sevilen aktör Jason Momoa ile yeni bir film hazırlıklarına başlıyor. Sweet Girl adını alacak yeni filmin kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Game of Thrones dizisi ile izleyicinin kalbinde taht kuran Jason Momoa, Sweet Girl filminin başrolünde olma teklifini kabul etti.

Game of Thrones’un Khal Drogo’su yeni projesinde intikam peşindeki bir kız babasını vanlandıracak. 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Sweet Girl filminin hem başrolü hem de yapımcılığını üstlenecek. Momoa filmde, eşini öldürenlerden intikamını almaya ve kızını korumaya çalışan bir karakteri canlandıracak.

Andrew Mendoza’nın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosunu Gregg Hurwitz kaleme alıyor. Filmin Netflix’te ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Momoa, geçen yıl Netflix’te yayınlanan Frontier dizisinin 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
The Lighthouse’dan büyüleyici fragmanThe Lighthouse’dan büyüleyici fragman
En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım! İşte en çok izlenen filmlerEn çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım! İşte en çok izlenen filmler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones Jason Momoa Sweet Girl

En Çok Okunan Trend Haberler

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aleyna Tilki'den takipçilerine çağrı: Gerçek bir çobanla…

Aleyna Tilki'den takipçilerine çağrı: Gerçek bir çobanla…

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış

44. Toronto Film Festivali’nde gösterilecek filmlere bakış

The Lighthouse’dan büyüleyici fragman

The Lighthouse’dan büyüleyici fragman

En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım! İşte en çok izlenen filmler

En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım! İşte en çok izlenen filmler

Süper kadrolu 'The Hardest Thing' sete çıktı

Süper kadrolu 'The Hardest Thing' sete çıktı

Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.