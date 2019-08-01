Jason Momoa, Netflix’le ekranlara dönüyor!

Netflix, sevilen aktör Jason Momoa ile yeni bir film hazırlıklarına başlıyor. Sweet Girl adını alacak yeni filmin kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Game of Thrones dizisi ile izleyicinin kalbinde taht kuran Jason Momoa, Sweet Girl filminin başrolünde olma teklifini kabul etti.

Game of Thrones’un Khal Drogo’su yeni projesinde intikam peşindeki bir kız babasını vanlandıracak. 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Sweet Girl filminin hem başrolü hem de yapımcılığını üstlenecek. Momoa filmde, eşini öldürenlerden intikamını almaya ve kızını korumaya çalışan bir karakteri canlandıracak.

Andrew Mendoza’nın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosunu Gregg Hurwitz kaleme alıyor. Filmin Netflix’te ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Momoa, geçen yıl Netflix’te yayınlanan Frontier dizisinin 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.



