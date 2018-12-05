Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Game of Thrones dizisiyle tanınan Jason Momoa cumartesi gecesi görev alacağı programın çekimleri için duyduğu heyecanı tuhaf bir sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine de yansıttı.

Şu sıralar rol aldığı Aqua Man adlı filmle gündemde olan Jason Momoa, Saturday Night Live adlı programın tanıtım çekimlerinden önce NBC stüdyolarında duşa girdi; duş aldı ve yarı çıplak dolaştı.

Momoa, videoda "program ekibinin bir bölümüyle tanıştığını ve bazı parodi çekimlerinin yapıldığını" söyledi.

Hazırlıkların devamı için çekim alanına gideceğini söyleyen oyuncu duştan çıktıktan sonra beline bir havlu sardı ve stüdyo içinde o şekilde dolaştı.



