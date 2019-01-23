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Jason Statham filmleri (En iyi 10 Jason Statham filmi)

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SİNEMA TV  | 23.01.2019 16:31 | Son Güncelleme

IMDB puanına göre sıralı en iyi 10 Jason Statham filmini sizler için derledik.

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham’ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücü olan İngiliz aktör, aynı zamanda rol aldığı filmlerdeki dövüş sahnelerinde dublör kullanmayarak kendi hünerlerini sergiler. Oyuncu olmadan önce sahte mallar satarak hayatını sürdürmeye çalışan Statham, sonrasında bir süre modellik yapmıştır. 90’lı yılların sonunda aynı zamanda arkadaşı da olan yönetmen Guy Ritchie’nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Ateşten Kalbe Akıldan Dumana) filmiyle sinema dünyasına adım atar. Bu film sinema dünyasında olumlu eleştiriler alınca Guy Ritchie yine Jason Statham’ın da kadroda olduğu Snatch (Kapışma) filmi için kolları sıvar.

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Karizmasıyla ortalığı yakan Jason Statham özel hayatındaki istikrarlı ilişkileriyle her zaman alkış toplamıştır. Kelly Brook ile 7 yıllık ilişkisini 2004 yılında sonlandıran aktör, Nisan 2010'dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktedir. Çift 10 Ocak 2016'da nişanlandıklarını açıkladı. Rosie – Jason çiftinin bir de erkek çocukları var.

50 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen hala karizması ve seksapelini koruyan, aksiyon filmlerinin asi çocuğu Jason Statham’ın IMDB puanına göre sıralı en iyi 10 filmi.

Jason Statham filmleri (En iyi 10 Jason Statham filmi)

10- Cehennem Melekleri 2 / The Expendables 2 (2012) -IMDB: 6.6

10- Cehennem Melekleri 2 / The Expendables 2 (2012) -IMDB: 6.6

9- Hızlı ve Öfkeli 8 / The Fate of the Furious (2017) – IMDB: 6.7

9- Hızlı ve Öfkeli 8 / The Fate of the Furious (2017) – IMDB: 6.7

8- Taşıyıcı / The Transporter (2002) – IMDB: 6.8

8- Taşıyıcı / The Transporter (2002) – IMDB: 6.8

7- Tetikçi / Crank (2006) – IMDB: 7

7- Tetikçi / Crank (2006) – IMDB: 7

6- İtalyan İşi / The Italian Job (2003) – IMDB:7

6- İtalyan İşi / The Italian Job (2003) – IMDB:7

5- Ajan / Spy (2015) – IMDB: 7

5- Ajan / Spy (2015) – IMDB: 7

4- Hızlı ve Öfkeli 7 / Furious 7 (2015) – IMDB: 7.2

4- Hızlı ve Öfkeli 7 / Furious 7 (2015) – IMDB: 7.2

3- Banka İşi / The Bank Job (2008) – IMDB: 7.3

3- Banka İşi / The Bank Job (2008) – IMDB: 7.3

2- Ateşten Kalbe Akıldan Dumana / Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) – IMDB: 8.2

2- Ateşten Kalbe Akıldan Dumana / Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) – IMDB: 8.2

1- Kapışma / Snatch (2000) – IMDB: 8.3

1- Kapışma / Snatch (2000) – IMDB: 8.3
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