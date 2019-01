Jason Statham filmleri (En iyi 10 Jason Statham filmi)

Karizmasıyla ortalığı yakan Jason Statham özel hayatındaki istikrarlı ilişkileriyle her zaman alkış toplamıştır. Kelly Brook ile 7 yıllık ilişkisini 2004 yılında sonlandıran aktör, Nisan 2010'dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktedir. Çift 10 Ocak 2016'da nişanlandıklarını açıkladı. Rosie – Jason çiftinin bir de erkek çocukları var.

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham’ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücü olan İngiliz aktör, aynı zamanda rol aldığı filmlerdeki dövüş sahnelerinde dublör kullanmayarak kendi hünerlerini sergiler. Oyuncu olmadan önce sahte mallar satarak hayatını sürdürmeye çalışan Statham, sonrasında bir süre modellik yapmıştır. 90’lı yılların sonunda aynı zamanda arkadaşı da olan yönetmen Guy Ritchie’nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Ateşten Kalbe Akıldan Dumana) filmiyle sinema dünyasına adım atar. Bu film sinema dünyasında olumlu eleştiriler alınca Guy Ritchie yine Jason Statham’ın da kadroda olduğu Snatch (Kapışma) filmi için kolları sıvar.

10- Cehennem Melekleri 2 / The Expendables 2 (2012) -IMDB: 6.6