Jason Sudeikis, Altın Küre konuşmasında sarhoş muydu?

78’inci Altın Küre Ödülleri pandemi gölgesinde sahiplerini buldu. Apple TV+'ta yayımlanan Ted Lasso dizisinin yıldızı Jason Sudeikis'in Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşma sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu oyuncunun ödülünü alırken yaptığı konuşma sırasında sarhoş olduğunu düşünüyor.

JASON SUDEIKIS ÖDÜL ALMAYI BEKLEMİYORDU

The New York Post'un haberine göre müzikal veya komedi dizileri dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Sudeikis muhtemelen bu ödülü almayı beklemiyordu.

Konuşma yaptığı sırada 45 yaşındaki oyuncu kızarmış gözleri ve basit ev kıyafetleriyle görülmüştü. Kekeleyerek yaptığı tutarsız konuşmasında Sudeikis ödülü kazandığına inanamamış gibi üç kez, “Bu çılgınlık” dedi.

Sudeikis daha sonra oğlu Otis'e okuduğu kitaptan bir parça okudu ve sözlerini, "En iyi oyuncu olma önermesini reddediyorum" diyerek bitirdi.

Oyuncunun darmadağınık görünümü ve tutarsız konuşması izleyicilerin konuşma öncesinde Sudeikis'in ne yiyip ne içmiş olabileceğine dair spekülasyon yapmasına neden oldu. Kullanıcılardan bazıları Sudeikis'in 36 yaşındaki Olivia Wilde'dan ayrılmasına atıfta bulundu.

Ted Lasso "En İyi Komedi Dizisi" ödülüne aday gösterilmiş ancak ödülü "Schitt's Creek"e kaptırmıştı. Variety'nin haberine göre 78. Altın Küre Ödülleri'nde Nomadland filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Chloe Zhao, bu başarıya ulaşan Asya kökenli ilk kadın yönetmen oldu.

