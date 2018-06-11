Javier Hernandez'den eskort kadın yalanlaması

Meksika Milli Takımı'nın İskoçya ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçının ardından soluğu bir gece kulübünde aldığı ve gece kulübüne 30 tane eskort kadın çağırdıkları iddia edilmişti.

Meksikalı futbolcular Hector Herrera, Guillermo Ochoa , Jesus Gallardo, Jonathan Dos Santos, Giovani dos Santos, Jesus Corona, Raul Jimenez , Carlos Salcedo ve Marco Fabian'ın kulüp içinde 30 eskort kadın ile seks partisi düzenlediği yazılmıştı.

HERNANDEZ: DOĞUM GÜNÜMDÜ

West Ham forması giyen Meksika'nın golcüsü Javier 'Chicharito' Hernandez ise iddiaları yalanladı. Hernandez, "İşin gerçeği benim doğum günümü kutlamak için toplanmıştık. Tüm oyuncuları partiye davet etmiştim. Beraber yemek yedik, ardından bir çok kişi bizim bulunduğumuz mekana geldi. Herkes olması gereken saatte ayrıldı. Basında konuşulanlar beni güldürüyor ve şaşırtıyor. Biz hiç eskort kadın görmedik. Bu yapılanlar bize saygısızlık" şeklinde konuştu. (Sporx)

