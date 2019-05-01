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Jean-Luc Godard'dan yeni film sürprizi!

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SİNEMA TV  | 01.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

The Image Book filmiyle Cannes Film Festivali'nde iki ayrı ödüle layık görülen efsanevi yönetmen Jean-Luc Godard, gelecek filmiyle ilgili ilk detayları paylaştı. Fransız Yeni Dalgası'nın usta isimlerinden olan Godard, yeni filminin isminin henüz belli olmadığını ifade etti.

Jean-Luc Godard'dan yeni film sürprizi!

Serseri Aşıklar, Pierrot Le Fou, First Name: Carmen, Une Femme Est Une Femme, Alphaville gibi filmleriyle tanınan Fransız Yeni Dalgası'nın en önemli isimlerinden Jean-Luc Godard yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığından bahsetti.

Filmin, Fransa'da bu yıl patlak veren ve Sarı Yelekliler adı verilen insanların ayaklanmasını konu edinmesi bekleniyor. Sarı Yelekliler arasında bulunan ve erkek arkadaşından henüz ayrılan bir kadını konu edinecek olan filmin senaryosu, Jean Racine'nin Berecine isimli tiyatro eserinden esinlenilerek kaleme alınacak. Kadın karakter, tiyatro oyununda olduğu gibi Titus'un şehre geri döndüğü sırada Berecine'in halinden esinlenilecek. Godard şu sözlerle konuşmasına devam etti:

"Yalnızca arşiv görüntülerinden oluşmayacak. Çekimler de yapılacak. Bunun için aktör bulup bulamayacağımı bilmiyorum. Haberleri gören insanları da çekmek istiyorum. Ancak onları belgesel ve kurgunun harmanlandığı bir filmin içine koymak... Kendileriyle ilgili olan bir şeyde filme çekilmek isterler mi bilmiyorum." Godard, filminde yer almasını istediği isimleri sıraladığını ifade etti. Bu isimler arasında gazeteci Natacha Polony gibi isimlerin de bulunduğunu belirtti. Filmin hazırlıklarına ne zaman başlanacağı henüz bilinenler arasında yer almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cannes yönetmen film sinema jean-luc godard

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