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Jean-Michel Aulas basın toplantısında Bruno Genesio'yu şoke etti

FRANSA HABERLERİ  | 03.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransa Kupası'nda Rennes'e elendikleri yarı final maçı sonrası teknik direktör Bruno Genesio ile birlikte basın toplantısına çıktı ve kontratını uzatma teklifini geri çektiklerini açıkladı.

Jean-Michel Aulas basın toplantısında Bruno Genesio'yu şoke etti

Aulas maçtan sonra basın toplantısında, “Bruno ile buluştum. Onunla finale yükselmesi ve kupayı kazanması durumunda 2 yıllık sözleşme yenileyeceğim konusunda anlaştık. O başarıyı yakalayamadı ve şimdi bu karara saygı duyacaktır. Ne yazık ki finale yükselemedik. Son kararı sezon sonunda vereceğiz. Bruno’ya teşekkürler. İyi performans gösterdi. Ancak, uzatma teklifi devre dışı. İsterse başka takımlarla görüşebilir” dedi.

"BRUNO'NUN GELECEĞİ ALINACAK SONUÇLARA BAĞLI"
“Kontrat uzatma teklifinin geçersiz olması nedeniyle üzgünüm” diyen Aulas, “Bunu sezon sonunda duyurmak isterdim ama Bruno hemen açıklanmasını istedi. 'Bruno ile yola devam etmeyeceğiz' demiyorum. Bu tamamen alınacak sonuçlara bağlı” diyerek sözlerini sürdürdü.

GENESIO: BEN BİR POLİTİKACIYIM
Bu açıklamalar sırasında Jean-Michel Aulas ile yanyana oturan Bruno Genesio ise maç sonu konuşmayı reddetti.

Gelen bir soru üzerine kısaca, “Biliyorsunuz, ben bir politikacıyım, elendiğimiz için mutsuzum. Bu takımı, bu sezon ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi’ne göndereceğim. Ardından kulüp bir karar verir" cevabını verdi.

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