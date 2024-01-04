Jeffrey Epstein'in cinsel istismar, pedofili ve fuhuş sarmalında isimler ifşa oldu! Listede yok yok

The Guardian'ın haberine göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, isimler halka duyuruldu.

CLINTON İSMİ 'DOE36' OLARAK GEÇİYORMUŞ...

Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında eski ABD Başkanı Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia ediliyor.

ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor. Epstein'ın pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK İSİM LİSTEDE!

Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Wall Street Journal, 80'li ve 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell'in adının Epstein'in 2008'den sonraki programlarında yer aldığını iddia etti. Epstein mağdurlarından biri, pedofil milyarderle birlikte Paris'teki Campbell etkinliğine gittiğini söyledi.

Eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, mağdurlarla iletişime geçmiş olmakla suçlanıyor.

ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr, Epstein'in uçağıyla iki kez uçtuğunu söylemişti.

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin de listede. Bir mahkeme dosyasına göre Epstein, 2004'ten 2007'ye kadar Brin'le çeşitli vakıfların kuruluşuna dair iş birlikleri gerçekleştirdi.

Bazı mahkeme belgeleri, Epstein'in 2014 yılında Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan, şimdiki CIA Direktörü William Burns üç planlı toplantı yaptığını gösteriyor.

Belgelere göre Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, 2013'ten 2017'ye kadar Epstein'in New York'taki evini sık sık ziyaret etmiş.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

(AA)





