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  4. Jehezkel'den sonra bir isim daha! Başakşehir'de İsrailli oyuncu Karzev ülkeden gönderiliyor

Jehezkel'den sonra bir isim daha! Başakşehir'de İsrailli oyuncu Karzev ülkeden gönderiliyor

18.01.2024 18:09 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'den yapılan açıklamada sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Eden Karzev

Eden Karzev

İSR İsrail
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.

KARAR AÇIKLANDI!

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Başakşehir Kulübü, bu gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." denildi.Bu içerik Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

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