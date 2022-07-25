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Jelena Karleusa'nın Tosic'i aldattığı Ognjen Vranjes, Süper Lig'e Hatayspor formasıyla geri döndü!

25.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile yasak aşk yaşayan Ognjen Vranjes, daha önce oynadığı Süper Lig'e geri döndü. Hatayspor, 32 yaşındaki stoper oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bosnalı futbolcunun Jelena ile birlikte çıkan fotoğrafları çok konuşulmuş ve kamuoyunu oldukça meşgul etmişti.

Jelena Karleusa'nın Tosic'i aldattığı Ognjen Vranjes, Süper Lig'e Hatayspor formasıyla geri döndü!

Türkiye'de daha önce 2014/15 sezonunda Elazığspor ve 2016/17 sezonunda Gaziantepspor formalarını terletmiş olan Ognjen Vranjes, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. Vranjes için geri dönüş haberlerinin ortaya çıkmasının ardından akıllara Jelena Karleusa ile yaşadığı olay geldi.

HATAYSPOR RESMEN KADROSUNA KATTI

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından AEK'dan stoper oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Hatayspor'un açıklamasında, "Ognjen Vranjes Atakaş Hatayspor’umuzda. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ FARKLI TAKIM

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Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 kez giymiş olan Vranjes'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte 32 yaşındaki stoper, Türkiye'de üç farklı takımda yer almış oldu.

AKILLARA JELENA İLE YAŞADIĞI AŞK GELDİ

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Ognjen Vranjes'in Türkiye'ye resmen geri dönmesi, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile Vranjes arasındaki yasak aşkı hatırlattı.

FOTOĞRAFLARI SIZMIŞTI

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Ocak 2019'da Jelena Karleusa'nın, eski eşi Dusko Tosic'i bir başka futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı ortaya çıkmış ve ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı.

"FACETIME" ÜZERİNDEN...

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O dönem Jelena ile Ognjen Vranjes'in "FaceTime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edilmişti.

İKİ YIL BOYUNCA İLİŞKİ YAŞADILAR

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Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.


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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Hatayspor beşiktaş
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