Jelena Karleusa'nın Tosic'i aldattığı Ognjen Vranjes, Süper Lig'e Hatayspor formasıyla geri döndü!

Türkiye'de daha önce 2014/15 sezonunda Elazığspor ve 2016/17 sezonunda Gaziantepspor formalarını terletmiş olan Ognjen Vranjes, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. Vranjes için geri dönüş haberlerinin ortaya çıkmasının ardından akıllara Jelena Karleusa ile yaşadığı olay geldi.

HATAYSPOR RESMEN KADROSUNA KATTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından AEK'dan stoper oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Hatayspor'un açıklamasında, "Ognjen Vranjes Atakaş Hatayspor’umuzda. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ FARKLI TAKIM

Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 kez giymiş olan Vranjes'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte 32 yaşındaki stoper, Türkiye'de üç farklı takımda yer almış oldu.

AKILLARA JELENA İLE YAŞADIĞI AŞK GELDİ

Ognjen Vranjes'in Türkiye'ye resmen geri dönmesi, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa ile Vranjes arasındaki yasak aşkı hatırlattı.

FOTOĞRAFLARI SIZMIŞTI

Ocak 2019'da Jelena Karleusa'nın, eski eşi Dusko Tosic'i bir başka futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı ortaya çıkmış ve ikilinin fotoğrafları basına sızmıştı.

"FACETIME" ÜZERİNDEN...

O dönem Jelena ile Ognjen Vranjes'in "FaceTime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edilmişti.

İKİ YIL BOYUNCA İLİŞKİ YAŞADILAR

Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.



