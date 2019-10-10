Jennifer Aniston, Harvey Weinstein kendisine yaptığı zorbalığı ilk kez duyurdu

Harvey Weinstein hakkında yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Bu sefer iddianın sahibi başarılı aktris Jennifer Aniston. Güzel yıldız, Harvey Weinstein’ın kendisine zorbalık yaptığını anlattı. Harvey Weinstein hakkında çıkan taciz ve tecavüz iddiaların üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. 2 yıl boyunca neredeyse her gün zorba yapımcı hakkında medyada yeni iddialar ortaya çıkıyor.
2005 yapımı Raydan Çıkanlar (Derailed) filminin başrol oyuncusu Jeniffer Aniston, filmin o dönemki yapımcısı Harvey Weinstein tarafından o zamanki eşinin tasarladığı Marchesa marka elbise giymeye zorlandığını anlattı. Harvey Weinstein’in 2017 yılında boşandığı karısı Georgina Chapman, ünlü bir moda tasarımcısı.
Jennifer Aniston’ın, Variety’ye yaptığı açıklamaya göre: “(eski eşi) Georgina’nın giyim markası Marchesa’nın yeni açıldığı dönemdi. Çekimler devam ederken Weinstein beni Londra’da ziyaret etti, ‘Pekâlâ, prömiyerde bunlardan birini giymeni istiyorum’ dedi. O dönemde, işler şimdiki gibi yürümüyordu. “Elbise bana göre değildi ve o, ‘Bu elbiseyi giymek zorundasın’ diye diretiyordu. Bense yalnızca, ‘Hayır, elbiseyi giymeyeceğim’ dedim’’’
KABA VE KİBİRLİ
Friends yıldızı aynı zamanda Derailed (2005) filminin gala yemeği sırasında Weinstein’ın kendisine, rol arkadaşı Clive Owen’a ve Aniston’ın arkadaşına karşı nasıl kaba davrandığını da hatırlıyor: “Clive, ben, bir arkadaşım ve filmin yapımcıları yemek masasındaydık. Weinstein resmen masaya gelip arkadaşıma ayağa kalkmasını söyledi. Arkadaşım bunun üzerine kalkıp gitti ve Harvey onun yerine oturdu. Şok olmuştum. Son derece kaba ve kibirli bir davranıştı.”
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