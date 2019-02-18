Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!

15 yıl önce magazinin basınının gündemine bomba gibi düşen boşanma haberiyle yollarını ayıran Jennifer Aniston ile Brad Pitt çiftinin 3 yıldır gizli gizli görüştüğü iddia edildi. Brad Pitt’in geçtiğimiz günlerde eski eşi Jennifer Aniston’un doğum günü partisinde görüntülenmesi sonrası, ikilinin barıştığı yönündeki haberler ortaya çıkmıştı. 15 yıl önce boşanan ikilinden Aniston’ın, 2016 yılında annesini kaybetmesinin ardından yeniden görüşmeye başladıkları kaydedildi.

Eski çifte yakın bir kaynak, Us Weekly’e yaptığı açıklamada, “Vefat haberinin ardından Brad, Jennifer’ı arayarak ona destek oldu” ifadelerini kullandı. Bu olaydan dört ay sonra eşi Angelina Jolie’yle yollarını ayırma kararı alan Pitt’in, eski eşine mesajlar atıp onu aradığı belirtildi. Ünlü oyuncuların ‘Geçmişi kurcalamadıkları’, uzun bir süre önce Pitt’in eski eşinden özür dilediği ve güzel yıldızın da onu affettiği de iddialar arasında yer aldı. 55 yaşındaki Pitt'in bir süredir Charlize Theron ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.



