Jennifer Lopez, genç oyuncu Lili Reinhart’a hayatının tavsiyesini vermiş

Son olarak Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) ile seyirci karşısına çıkan, Riverdale dizisinin Betty Cooper'ı Lili Reinhart, Glamour dergisine röportaj verdi. Yılın çok konuşulan filmlerinden biri olan ve Jennifer Lopez’e Oscar adaylığı getireceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Hustlers filminde rol alan Lili Reinhart, Lopez’den hayatının tavsiyesini almış.

Jennifer Lopez'den aldığı tavsiyeyi unutamadığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, “Bana, ‘Ben her zaman odadaki en çalışkan insan olurum ve asla durmam’ demişti. Buna hayran kaldım ve o günden beri yapmayı denedim” şeklinde konuştu.

Yaşamın tadını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Reinhart, “Gencim ve çocuğum yok. Enerjimi kariyerime verebilirim” açıklamasını yaptı.



