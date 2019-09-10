Jennifer Lopez, Hustlers filminin galasında protesto edildi

Toronto Film Festivali (TIFF) kapsamında gösterilen yeni filmi Hustlers’ın galasına katılan Jennifer Lopez, kırmızı halıda poz verirken, hayvan hakları aktivistleri tarafından protesto edildi.

Kanada'da yapılan Toronto Film Festivali’nde yeni filmi Hustlers’ın galasına nişanlısı Alex Rodriguez ile katılan 50 yaşındaki ABD’li şarkıcı ve oyuncu, kırmızı halıda bir grup hayvan hakları aktivistinin protestosuna maruz kaldı.

Kürk karşıtı aktivistler, Lopez’in kürk giymesinden dolayı hayvanlardan nefret eden biri olduğunu söyleyerek, "Gerçek kürk giymeyi bırak" yazılı dövizler taşıdı. Lopez, kırmızı halıda, protestocuları görmezden gelmeye çalışsa da poz verirken konsantre olmakta zorlandı.

Kürk giymekten kaçınmayan Lopez’in yeni filmi Hustlers’ta da kürkle göründüğü sahneler var. Ancak filmdeki kürkün gerçek ya da yapay olduğu bilinmiyor.

Popüler kültürün birbirinden başarılı kadınlarını bir araya getiren Hustlers’ın senaryosunu ve yönetmenliğini Lorene Scafaria üstleniyor. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Lopez’in yanı sıra Constance Wu, Madeline Brewer, Lili Reinhart, Grammy ödüllü rap sanatçısı Cardi B, 2013 yılında keşfedildiğinden beri dünyayı kasıp kavuran sanatçı Lizzo, Trace Lysette ve güzel oyuncu Keke Palmer boy gösteriyor.

Dram-komedi türündeki "Hustlers" filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 13 Eylül 2019 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.



