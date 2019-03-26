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Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez hakkında bomba iddia: Grup seks istedi!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Geçen ay nişanlanan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddialara göre Alex Rodriguez Playboy modeline cinsel organının fotoğrafını attı ve...

Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez hakkında bomba iddia: Grup seks istedi!

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile geçen ay nişanlanmıştı. Nişanlandıkları günden beri ünlü çift hakkında iddialar bitmiyor. Alex Rodriguez'in ünlü şarkıcıyı eski eşiyle aldattığı konuşulurken şimdi ise ortaya daha bomba bir iddia atıldı.

İddianın sahibi 44 yaşındaki Playboy modeli Zoe Gregory... Zoe Gregory, Alex Rodriguez'in kendisine penisinin fotoğrafını attığı ve çıplak mesajlar gönderdiğini ve bu yazışmaların 22 Ocak'a kadar sürdüğünü söylüyor.

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Playboy modelinin bir diğer iddiası ise Alex Rodriguez'in grup seks için davette bulunması... İddiaya göre Jennifer Lopez'in nişanlısı modelden grup seks için uygun ortamı sağlamasını ve kadın arkadaşlarını ayarlamasını istemiş.

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Zoe Gregory, Jennifer Lopez'in bunu hak etmediğini düşündüğü için bu durumu gizlemek istemediğini söylüyor. The Sun'a konuşan ünlü model elinde WhatsApp mesajları olduğunu ve kendisinden seks videoları istendiğini de açıklıyor.

Gregory kendisine penisini gönderen ünlü isim için "Kirli bir köpek gibiydi. O muhtaç, azgın adam gibi görünüyordu" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez Zoe Gregory jennifer lopez

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